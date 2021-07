Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Handbremse nicht angezogen - Auto macht sich selbstständig

Rielasingen-Worblingen (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden sind am gestrigen Montag entstanden, als ein abgestellter Pkw gegen ein anderes Fahrzeug gerollt ist. Eine 54-Jährige stellte ihren VW gegen 15.45 Uhr in der Straße "Gänseweide" ab und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Ihr Auto rollte daraufhin rückwärts und prallte gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines parkenden Toyota. Dieser wiederum wurde hierdurch nach links geschoben und stieß gegen ein weiteres abgestelltes Auto. An dem VW entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an dem Toyota von rund 2.500 Euro und das dritte Fahrzeug, ein Ford, wurde in Höhe von rund 1.500 Euro beschädigt.

