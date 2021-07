Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim /Lkr. TUT) - Spiegel abgefahren - nicht angehalten - ZEUGEN?

Talheim /Lkr. TUT (ots)

Am Montag hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht begangen. Zwischen 17:30 und 18:00 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen Audi A4 am Fahrbahnrand der Tuttlinger Straße. In dieser Zeit fuhr eine noch unbekannte Person mit einem Fahrzeug so nah am Audi vorbei, dass er hierbei den Spiegel beschädigte. Danach setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter 07424/9318-0 entgegen.

