Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt und verletzt sich (05.07.2021)

St. Georgen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 175 zwischen Langenschiltach und St. Georgen, im Bereich der "Hiesemicheleshöhe". Ein 22-Jähriger fuhr mit einer Yamaha YZF R1 in Richtung St. Georgen und kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke und zog sich Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. An seiner leistungsstarken Maschine entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell