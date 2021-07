Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, KN) Citroen kommt von der Straße ab - Totalschaden

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zwischen Industriegebiet Hardt und dem Zollbruck-Kreisverkehr ist am Montagnachmittag eine 52 Jahre alte Citroen-Fahrerin von der Straße abgekommen. Sie hatte in der Linkskurve offenbar Gas und Bremse verwechselt, weshalb das Auto beschleunigte und sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Bei ihrem kurzen Abweg von der Straße ins Bankett fuhr sie gegen einen Vorwegweiser, wodurch ihr Citroen an der rechten Seite erheblich lädiert wurde. Die Polizei geht sogar von einem Totalschaden aus und beziffert die Summe des Schadens auf 6.000 Euro. Verletzt wurde die Frau bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell