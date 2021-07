Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Unfall mit einer verletzten Person und 6.000 Euro Gesamtschaden

Konstanz (ots)

Sonntagabend hat sich in Konstanz ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem hohen Gesamtschaden ereignet. Ein 48-Jähriger war gegen 21:00 Uhr mit seinem Ford auf der Grenzbachstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Schulthaißstraße bog er nach rechts ab und hielt verkehrsbedingt an. Ein 28-jähriger VW-Fahrer war die Grenzbachstraße stadteinwärts unterwegs, wollte ebenfalls in die Schulthaißstraße einbiegen und kollidiert im Kreuzungsbereich mit dem dort stehenden Ford des 48-Jährigen. Durch die Kollision wird der Ford-Fahrer leicht verletzt und muss ambulant behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

