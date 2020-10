Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auto beschädigt

Haßloch (ots)

Im der Zeit von 09.10.2020, 17:00 Uhr bis 10.10.2020, 10:45 Uhr, wurde an einem in der Neugasse geparkten PKW (Tiguan) durch unbekannte(n) Täter der Scheibenwischer offensichtlich mutwillig aus der Halterung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) melden sollen.

