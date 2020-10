Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall durch heruntergefallene Brille

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, 09.10.2020, befuhr eine 60-jährige aus Ruppertsberg mit ihrem Honda gegen 16:50 Uhr die L516 in Richtung Deidesheim. Kurz vor der Abfahrt nach Königsbach verlor die Ruppertsbergerin ihre getragene Brille, kam hierdurch von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Wingertszeilen am Fahrbahnrand. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Mehrhof, PK

Telefon: 06321-854-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell