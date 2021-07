Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau /Lkr. TUT) - Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Fridingen an der Donau /Lkr. TUT (ots)

Von Sonntag (04.07.2021) auf Montag (05.07.2021) hat ein unbekannter Täter in Fridingen einen Audi zerkratzt. Der schwarze Audi stand in diesem Zeitraum im Bereich "Unterm Risifelsen". Der noch unbekannte Täter zerkratzte die Fahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mühlheim unter 07463/9961-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell