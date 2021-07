POL-KN: (Reichenau, L221) Mit E-Bike gestürzt

Polizeipräsidium Konstanz

Mehrere Verletzungen hat sich ein 57-Jähriger am gestrigen Montag gegen 21 Uhr zugezogen, als er mit seinem E-Bike stürzte. Der Mann war auf dem Radweg entlang der L221 von Reichenau kommend in Richtung Lindenbühl unterwegs. An der Überführung der B33 verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte kopfüber über den Lenker auf die Straße. Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der geschätzte Schaden am E-Bike beträgt 500 Euro.

