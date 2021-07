Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis am Mittwochmittag, gegen 12:25 Uhr, in unsicherer Fahrweise von Winnweiler nach Langmeil. Dabei fuhr er nach Zeugenangaben zeitweise komplett auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug bis auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Als der Mann sein Fahrzeug am Kreisel am Sattelhof anhielt, nutzte eine beherzte Verkehrsteilnehmerin die Gelegenheit, um den Schlüssel abzuziehen und verhinderte dadurch die Weiterfahrt. Der Fahrer machte einen verwirrten Eindruck und wurde in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Etwaige Geschädigte sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |pirok

