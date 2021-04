Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sieben Fahrzeuge beschädigt

Lahr (ots)

Die Flucht eines BMW-Fahrers am Mittwochmittag durch das Lahrer Stadtgebiet endete mit einem Sachschaden von rund 40.000 Euro. Der Autofahrer sollte gegen 15.20 Uhr in der Werderstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Als er auf die polizeilichen Haltesignale aufmerksam wurde, beschleunigte er seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Alte Bahnhofstraße davon. Im Zuge der Flucht kollidierte der Fahrzeuglenker mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, wurde anschließend gegen den Anhänger eines Lastwagens geschleudert und kam letztlich durch die Kollision mit einem weiteren geparkten Fahrzeug zum Stehen. Durch die Wucht des ersten Aufpralls wurden vier weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen, sodass insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach dem Unfall gelang dem zunächst Unbekannten zu Fuß die Flucht. Eine in der Folge durchgeführte Überprüfung im BMW förderte jedoch den Personalausweis des mutmaßlichen Fahrzeuglenkers zutage. Sollten die weiteren Ermittlungen den Verdacht erhärten, dass es sich bei dem Unfallverursacher um die entsprechende Person handelt, wäre auch ein Grund für seine riskante Flucht gefunden. Der 32-jährige Eigentümer des Ausweises ist nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell