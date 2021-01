Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Papiercontainer brennt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Borgschenweg haben Unbekannte am Mittwochabend (20. Januar, gegen 21 Uhr) einen Altpapiercontainer angezündet. Er brannte fast vollständig nieder, bevor ihn die freiwillige Feuerwehr löschen konnte. Die starke Hitze beschädigte außerdem drei weitere Mülltonnen, die in der Nähe standen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der 0203 2800 an die Kripo (Kriminalkommissariat 11) wenden.

