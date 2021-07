Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung

Bild-Infos

Download

St. Julian (ots)

Unbekannte laden ihren Unrat neben der Zufahrtsstraße zur Grüngutsammelstelle ab. Ein Spaziergänger wurde am frühen Samstagmorgen auf die Verunreinigung aufmerksam und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass mehrere Kilo Bauschutt in das angrenzende Waldstück gekippt wurden. Vermutlich wurde dieser mittels Anhänger oder Transporter dorthin verbracht. Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte auf den Verursacher vor, weshalb die Polizei in Lauterecken mögliche Zeugen bittet sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-911 0 entgegengenommen. |pilek ms

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell