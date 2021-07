Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auto überschlägt sich

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Dorstener Straße. In Höhe Rainweg kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Auto mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer holten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 17.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell