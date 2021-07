Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Daimler. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Dienstabend bis heute Morgen. Das beschädigte Auto war während der Ereigniszeit an der Gahlener Straße geparkt. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel:

An der Hedwig-Kiesekamp-Straße verursachte ein Unbekannter einen Schaden von ca. 2.500 Euro an einem weißen Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstagabend und heute Morgen (ca. 2 Uhr).

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell