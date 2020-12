Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmölderstraße: Einbrecher flüchten und lassen Beute zurück

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag, 1. Dezember, um 19 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie ein Klirren aus einer Erdgeschosswohnung an der Schmölderstraße im Stadtteil Schmölderpark gehört hatte.

Die eingesetzten Beamten trafen vor dem Wohnhaus zwei Männer an, die zu Fuß weggingen. Als die Polizisten sie ansprachen, rannten die Männer in Richtung Urftstraße davon und ließen eine Tasche fallen. In der Tasche befanden sich Schmuck, Tablets und weitere Beutestücke aus der Erdgeschosswohnung.

Die Einbrecher hatten im Garten des Mehrfamilienhauses das Fenster zu der Wohnung eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Die Männer werden von Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre als, 1,70 Meter groß und schlank, arabische Herkunft. Sie waren dunkel gekleidet und trugen einen Mund-/Nasenschutz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

