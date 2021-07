Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter zwei Baucontainer an der Feuerwerkerstraße auf. Aus den Containern nahmen sie diverses Werkzeug mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Ein unbekannter Mann gelangte am Dienstagabend (19:20 Uhr) an der Paßstraße in ein Hotelgebäude. Von hier aus kam er an den Generalschlüssel. Mit dem Schlüssel schaffte er es in weitere Räume. Die Geschäftsführerin hatte kurz Kontakt mit dem Täter. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Mann. Nach ersten Erkenntnissen nahm er nur den Schlüssel mit. Personenbeschreibung: 25 - 30 Jahre alt, 1,75m groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, OP-Maske, blaues kariertes Hemd, orangefarbene Sportschuhe

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung an der Bladenhorster Straße. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch das Außenlager eines Möbelgeschäfts an der Auguststraße auf. Aus dem Lager nahmen die Täter Möbelstücke als Beute mit. Um in das Lager zu gelangen brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf.

Recklinghausen

Am Mittwochvormittag kletterten Unbekannte über ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung am Beisinger Weg. Aus dem Schlafzimmer nahmen sie Schmuck mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Aus einer nahezu leerstehenden Wohnung an Bochumer Straße nahmen unbekannte Einbrecher Ausweisdokumente mit. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten sie die Tür auf. Der Einbruch passierte zwischen Sonntag und Mittwoch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

