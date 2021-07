Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall auf der Ewaldstraße - zwei leicht verletzte Autofahrerinnen

Recklinghausen (ots)

Eine 55-jährige Hertenerin fuhr heute Morgen mit ihrem Auto auf der Ewaldstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Königsberger Straße bog sie nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Ein auf der Ewaldstraße entgegenkommendes Auto hielt an und ließ sie passieren. Während des Abbiegevorgangs stieß sie jedoch mit dem Auto einer 25-jährigen Hertenerin zusammen, die auf der Ewaldstraße in Richtung Süden unterwegs war und dabei an dem zuvor wartenden Verkehrsteilnehmer rechts vorbeifuhr. Sie beabsichtigte an der nächsten Kreuzung nach rechts, auf die Gelsenkirchener Straße, abzubiegen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.500 Euro geschätzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell