Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall mit zwei Beteiligten auf der B235- Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen fuhr eine 25-jährige Dattelnerin mit ihrem Auto auf dem Ostring (B235) in Richtung Olfen. Etwa 150m nach der Kreuzung Idustriestraße/Alfons- Deitermann- Straße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Autofahrer aus Datteln, der den Ostring in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräften fuhren sie in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden (ca. 13.000 Euro). Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell