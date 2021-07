Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Einmündungsbereich - Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es, gegen 20:00 Uhr, an der Kreuzung Bochumer Straße/Dr-Isbruch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Eine 21-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Auto in Richtung Recklinghausen-Süd und bog nach rechts auf die Dr.-Isbruch-Straße ab. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen war zur gleichen Zeit auf dem Radweg der Bochumer Straße in gleicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung verließ er kurzzeitig den Radweg, umrundete eine Litfasssäule und querte schließlich die Dr.-Isbruch-Straße. Dabei kollidierte er dann mit dem Auto der 21-Jährigen und stürzte. Es entstand leichter Sachschaden.

