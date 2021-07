Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Samstag 15:00 Uhr und Montag 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Mazda CX-3 an der Schumannstraße. Der Verursacher hinterließ etwa 2.000 Euro Sachschaden.

3.000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten weißen Renault Megane. Das Fahrzeug stand am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Straße Heidenheck. Der Schaden ist am Heck auf der linken Seite erkennbar.

Datteln

Am Dienstag, zwischen 05:45 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Opel Astra. Das Auto stand an der Straße Nonnenrott. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Am Dienstag, zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mitsubishi Outlander am Grünen Weg. Das Auto ist vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen müsste der Verursacher ein grünes Auto gefahren haben. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell