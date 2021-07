Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrer kollidieren

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, um 20:15 Uhr, begegneten sich zwei Fahrradfahrer auf der Recklinghäuser Straße. Die Fahrräder der 38-Jährigen und des 21-Jährigen, beide aus Haltern am See, kollidierten. Dabei verletzte sich die 38-Jährige leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

