Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:15 Uhr, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Bergstraße in Richtung Marler Stern. Aus dem Parkplatzbereich des Marler Stern fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Marl in Richtung Bergstraße. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 49-Jährige leicht.

Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Auto des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell