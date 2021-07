Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Fuhlenbrock beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Audi. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzten 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr, zwischen der Goethe- und der Gorch-Fock-Straße.

Castrop-Rauxel:

Auf dem Schopf wurde ein schwarzer VW Golf von einem Unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Auto war in der Zeit von Samstag (11:00 Uhr) bis Montag (00:20 Uhr) am Fahrbahnrand, etwa in Höhe der Pallasstraße, geparkt. Der Unbekannte flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Er verursachte einen Schaden von ca. 1.800 Euro.

Recklinghausen:

Heute Morgen (06.00 Uhr bis 10.30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Ford Focus auf der Wasserbank. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu machen oder sich bei der Polizei zu melden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 zu melden.

