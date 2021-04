PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe in Garagen unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

Mehrere Diebstähle aus Garagen,

Hohenstein, Breithardt, Sonntag, 11.04.2021 auf Montag 12.04.04.2021

(fe) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in Breithardt in drei Garagen ein und stahlen dabei Fahrräder und Werkzeug. Unbefugten gelang es sich unbemerkt in die Garagen zu begeben und dort diverse hochwertige Gegenstände zu entwenden. In der Straße "Schöne Aussicht" erbeuteten die Täter zwei Fahrräder und in der Straße "Vor Buchholz" fehlte am Folgetag aus zwei Garagen jeweils hochwertiges Werkzeug, darunter mehrere Akkuwerkzeuge der Marke Ryobi samt Ladegerät, eine Stichsäge der Marke Bosch und ein Bohrhammerset der Marke Einhell. Durch die Geschädigten wird der Gesamtwert des Diebesguts auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation in Bad Schwalbach zu wenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell