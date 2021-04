PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Anhängerdiebe unterwegs +++ Großer Sägeholzdiebstahl +++ Seniorin vereitelt Enkeltrick +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Anhängerdiebstahl auf Parkplatz,

Rüdesheim, Aulhausen, Am Fichtenkopf, Donnerstag, 01.04.2021 bis Dienstag, 06.04.2021

(fe) Mutmaßlich im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 06.04.2021, entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz in Rüdesheim-Aulhausen einen PKW-Anhänger samt Kennzeichen. Der Anhänger, welcher in der Straße Am Fichtenkopf abgestellt war, hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Der Geschädigte entdeckte das Fehlen seines ungesicherten Anhängers am Dienstag. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter folgender Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von großer Holzmenge.

Schlangenbad, Bärstadt, Waldgebiet, Januar 2021 bis April 2021

(fe) In den vergangenen Monaten wurden in einem Waldgebiet im Bereich Bärstadt etwa 73 Kubikmeter gefälltes Holz durch unbekannte Täter entwendet. Das Forstamt Rüdesheim hatte zuvor etwa 460 Kubikmeter Holz zur Abholung zurechtgelegt. Im Rahmen der Abholung des Holzes fiel auf, dass umgerechnet etwa zwei LKW-Ladungen des Holzes im Wert von circa 3.000 Euro fehlten. Das Holz muss zuvor durch unbekannte Täter abgeholt worden sein.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter folgender Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Widerstand mit aggressivem Mann,

Lorch, Kronengasse, Donnerstag, 08.04.2021, 19;45 Uhr

(fe) Am Donnerstagabend wurde in Lorch ein 53-jähriger Mann durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim festgenommen, nachdem er im Rahmen einer Anzeigenaufnahme Widerstand leistete. Zuvor kam es an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen zu einer familiären Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die eingesetzten Beamten den Mann unter Einsatz von Pfefferspray festnahmen. Zuvor hatte dieser sich den Anweisungen der eingesetzten Streife widersetzt und sich aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten verhalten.

4. "Enkeltrick" schlägt fehl,

Taunusstein, Wingsbach, Donnerstag, 08.04.2021, 17:00 Uhr

(fe) Am Donnerstagnachmittag vereitelte eine aufgeweckte 87-jährige Frau aus Taunusstein-Wingsbach einen vermeintlichen Betrugsversuch, bei dem sie übers Telefon von einem unbekannten Täter aufgefordert wurde eine hohe Geldsumme zu überweisen. Die Frau wurde durch den unbekannten Täter kontaktiert, welcher sich als behandelnder Arzt ihres Sohnes ausgab. Der Mann gab an, er benötige für die Behandlung eine Summe von 27.000 Euro. Die aufmerksame 87-jährige konnte durch gezielte Rückfragen den Betrugsversuch entlarven und das Gespräch beenden. Im Anschluss meldete sie sich bei der Polizei in Bad Schwalbach und teilte den Vorfall mit. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

5. Blitzerreport,

(fe) Im Bereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus finden in der kommenden Woche keine vorangekündigten Geschwindigkeitsmessungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell