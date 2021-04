PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendieb gefasst +++ Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendieb nach Flucht gestellt,

Taunusstein, Wehen, Weiherstraße, Mittwoch, 07.04.2021, 20:04 Uhr

(fe)Am Mittwochabend wurde ein 23-Jähriger nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Taunusstein-Wehen durch die Polizei festgenommen. Der Mann stahl zuvor eine Alkoholflasche im Wert von 5,79 Euro und ergriff anschließend die Flucht. Der Dieb wurde bei der Tathandlung zunächst durch einen Ladendetektiv beobachtet und im Anschluss durch eine aufmerksam gewordene Zeugin bis zu seiner Wohnanschrift verfolgt. Dort konnte der Mann durch die Polizei festgenommen und zur Polizeistation Bad Schwalbach verbracht werden. Die zuvor gestohlene Alkoholflasche konnte bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden.

2. Flüchtige Person nach Unfall mit verletztem Radfahrer, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheingaustraße, Dienstag, 06.04.2021, 18:25 Uhr

(fe) Am Dienstagabend fuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem PKW in Höhe der Rheingaustraße 103 in Mittelheim aus einer Einfahrt auf die Straße und übersah einen Fahrradfahrer. Der 13-jährige Junge musste daraufhin bremsen und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Junge leicht und zog sich eine Platzwunde zu. Beim Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 50,00 Euro. Die unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne den Pflichten einer Unfallverursacherin nachzukommen. Es ist lediglich bekannt, dass sie mit einem blauen Auto unterwegs war.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 91172-0 mit der Polizeistation in Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell