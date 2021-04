PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Schule +++ Einbrecher durchsuchen Hotel +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Motorradunfall auf B54 +++ Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Gesamtschule

Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, (IGS Obere Aar) Donnerstag, 01.04.2021, 23:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 03:45 Uhr

(fe) In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in die IGS Obere Aar in Taunusstein-Hahn eingestiegen und verursachten dabei einen Sachschaden von 600,00 Euro. Hierfür wurde die Scheibe einer Glastür mit einem Stein eingeschmissen. Im Anschluss begaben sich die Täter, durch das entstandene Loch, in den Gebäudeteil A. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Auskunft über das Stehlgut getroffen werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

2. Täter steigen über Garagendach ein

Idstein, Am Frauwald, Donnerstag, 01.04.2021, 17:30 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 11:30 Uhr

(fe) Ein Garagendach machten sich in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter zu Nutze, um in eine Firma in Idstein einzubrechen. Zwischen Donnerstagabend 17:30 Uhr und Freitag 11:30 Uhr stiegen die Einbrecher auf ein Garagendach, hebelten von dort aus ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen der Firma. Dort entwendeten die Täter Bargeld, ein Navigationssystem, sowie Schreibwarenartikel im Wert von 70,00 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,00 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.

3. Zwei Fahrzeugeinbrüche ohne Spuren

Taunusstein-Hahn, Mittwoch 31.03.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 14:00 Uhr

(fe) Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen, wurden in der Geschwister-Scholl-Straße in Taunusstein-Hahn zwei Fahrzeuge durch unbekannte Täter angegangen. Hierbei wurden die beiden, zuvor verschlossenen, Fahrzeuge auf ungeklärte Weise geöffnet. Entwendet wurde jeweils der Fahrzeugschein, sowie weitere Gegenstände. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Einbruch kein Schaden. Wie die Täter die Sicherungen der Fahrzeuge umgehen konnten, ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden

4. Täter durchsuchen Hotel und Naturheilpraxis Eltville-Erbach, Sofienstraße Freitag, 02.04.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 03.04.2021, 05:18 Uhr

(fe) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter in Eltville-Erbach sowohl in eine Naturheilpraxis, als auch in ein angrenzendes Hotel, eingebrochen. Die Täter stiegen dabei jeweils über ein eingeschlagenes Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde ein Rezeptblock entwendet. An den beiden Tatorten entstand ein Sachschaden von ca. 1200,00 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville am Rhein zu wenden.

5. Mehrere Spiegelgläser von 4 Fahrzeugen entwendet Hohenstein, Burg-Hohenstein, Neuer Weg Donnerstag, 01.04.2021, 23:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 10:30 Uhr

(fe) Durch unbekannte Täter wurden im Bereich "Neuer Weg" in Hohenstein im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Täter montierten insgesamt fünf Spiegelgläser der Außenspiegel ab und entwendeten diese. Durch die Polizei konnten im Nahbereich vier der fünf Spiegelgläser zerstört aufgefunden werden. Es liegen zurzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06124 7078-0) an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

6. Versuchter Einbruch in Praxis

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Eberbracher Straße Donnerstag, 01.04.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 10:05 Uhr

(fe) Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstagabend bis Sonntagvormittag über einen Fußweg zum rückseitigen Bereich einer Physiotherapiepraxis in Hallgarten und zerstören eine Fensterscheibe. Dabei entstand ein Sachschaden von 500,00 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um einen versuchten Einbruch handelt. Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten die Täter nicht in die Praxis. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim am Rhein zu wende

7. Motorradfahrer verursacht Unfall

Aarbergen, B54, Fahrtrichtung Bad Schwalbach Samstag, 03.04.2021, 16:14 Uhr

(fe) Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 54 zwischen Aarbergen und Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 21 Jahre alter Honda Fahrer überfuhr die durchgezogene Linie der Bundesstraße um zu Wenden. Ein ihm entgegenkommender 19 Jahre alter Kawasaki Fahrer musste daraufhin stark abbremsen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich nicht. Sein Motorrad war jedoch nicht mehr fahrbereit und wies einen Sachschaden von ca. 3500,00 Euro auf.

8. Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall Taunusstein, B275, Fahrtrichtung Taunusstein-Wehen Donnerstag, 01.04.2021, 16:50 Uhr

(fe) Am Donnerstagnachmittag verursachte ein BMW Fahrer auf der B275 zwischen Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Wehen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Um 16:50 Uhr verlor der 21-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Ein entgegenkommender, 61 Jahre alter Mercedes Fahrer, stieß daraufhin mit dem sich um die eigene Achse drehenden BMW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5500,00 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher steht des Weiteren im Verdacht keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

