POL-RTK: Motorradfahrer auf B 260 bei Wildunfall tödlich verletzt

Ein 57-jähriger Mann aus Kriftel befuhr am heutigen Freitagvormittag mit seinem Motorrad die B 260, aus Richtung Wiesbaden kommend, in Richtung Nassau. Zwischen den Abfahrten Heidenrod-Egenroth und -Grebenroth überquerten im Bereich einer langgezogenen Linkskurve mehrere Rehe die Fahrbahn. Der Motorradfahrer stieß mit einem Reh zusammen und stürzte im Anschluss mit seinem Motorrad in die angrenzende Böschung. Hierbei zog der Fahrer sich so schwere Verletzungen zu, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

Die B 260 musste an der Unfallstelle für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.

