POL-RTK: Betrugs-SMS im Umlauf +++ Unfall mit Totalschaden +++ Unfallflucht in Steckenroth

1. Polizei warnt vor Betrugs-SMS,

Rüdesheim und Geisenheim, Samstag, 10.0.2021 und Sontag, 11.04.2021

(fe) Am vergangenen Wochenende durchschauten zwei aufmerksame Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis jeweils eine verdächtige SMS. Eine 57-Jährige aus Geisenheim sowie ein 68-Jährige aus Rüdesheim hatten von einer ihnen unbekannten Telefonnummer eine SMS erhalten, in der ein vermeintliches Paket von der Post angekündigt wurde. In der SMS war jeweils ein Link hinterlegt, den beide Geschädigten erfreulicherweise nicht öffneten. Durch das Anklicken des Links wäre eine Schadsoftware auf das Mobiltelefon heruntergeladen worden. Da die beiden bereits von einer derartigen Betrugsmasche gehört hatten, folgten sie nicht den Anweisungen der Betrüger und informierten die Polizei.

Die Polizei rät: Reagieren Sie besonders sensibel auf Textnachrichten von Telefonnummern, die Ihnen nicht bekannt sind. Öffnen Sie unter keinen Umständen anhängende Links oder Dateien. Sollten Sie Pakete erwarten und dazu Rückfragen haben, setzen Sie sich mit dem jeweiligen Versender, oder der Post in Verbindung. Sie werden hierbei in keinem Fall per SMS auf Ihre Bestellung hingewiesen.

2. Zweimal Totalschaden bei Verkehrsunfall, Geisenheim, Stephanshausen, Landesstraße 3272, Montag, 12.04.2021, 12:45 Uhr

(fe) Am Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der L 3272 zwischen Stephanshausen und Presberg, bei dem sich ein 59-jähriger Autofahrer leicht verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 59-jährige Fahrer eines Lada um 12:45 Uhr von dem Parkplatz "Am Rennweg" auf die L 3272 und übersah dabei einen 30-jährigen Peugeot-Fahrer. Dieser befuhr zuvor die L 3272 aus Richtung Stephanshausen in Richtung Presberg. Der 59-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

3. Unfallflucht in Steckenroth,

Hohenstein, Steckenroth, Kirchgasse, Sonntag, 11.04.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 12.04.2021, 11:00 Uhr

(fe) Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ereignete sich in der Kirchgasse in Hohenstein-Steckenroth eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und anschließend den Unfallort unerlaubt verließ. Der schwarze Kia Sportage des Geschädigten stand in der Kirchgasse und wurde bei dem Unfall im linken Fahrzeugbereich beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder Pkw mit Anhänger gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

