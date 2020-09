POL-PDLU: Speyer - Verirrte Boa Constrictor

Polizeidirektion Ludwigshafen

03.09.2020, 16.45 Uhr. In einem Innenhof in der Herdstraße hat ein Bewohner eine verirrte Boa Constrictor (80-90cm) festgestellt und sie mit einem Tonblumentopf an der Flucht gehindert. Offenbar ist das Tier aus einem Terrarium geflüchtet. Ein hier bekannter Nachbar, der über ein Terrarium verfügt, hat die Schlange vorübergehend bei sich aufgenommen. Der Tierhalter, der die Schlage vermisst, möchte sich bitte bei der Polizei Speyer unter der Nummer 06232/1370 melden.

