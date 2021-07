Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Zu einem Raub kam es am Montagabend, um 20 Uhr, an der Ecke Brauckstraße/Horster Straße. Drei bislang unbekannter Täter schlugen und traten auf einen 50-jährigen Bottroper ein. Sie stahlen ihm sein Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die drei Unbekannten sollen sich dem Bottroper zuvor mit Mofas genähert haben. Einer der Täter trug Jeanshose und Lederjacke, ein anderer einen Jogginganzug. Eine nähere Beschreibung des Dritten ist nicht bekannt. Der 50-Jährige wurde durch die Täter leicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

