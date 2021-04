Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210422-5: 15-Jähriger nach Verkehrsunfallflucht gestellt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag (22. April) hat ein junger Mann (15) um Starthilfe gebeten und beim Ausparken seines Wagens ein anderes Fahrzeug beschädigt. Durch umsichtiges Verhalten eines Zeugen stellten Polizisten seine Unfallbeteiligung fest.

Der 15-Jährige wollte gegen 10.30 Uhr nach ersten Ermittlungen einen Ford auf einem Parkplatz an der Kölnstraße starten. Da die Batterie des Wagens leer war, soll er einen 32-Jährigen um Starthilfe gebeten haben. Für den hilfsbereiten Hürther machte es den Anschein, als wäre der junge Mann bereits volljährig und im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nachdem der Wagen wieder angesprungen war, fuhr der 15-Jährige aus der Parkbucht und beschädigte dabei ein geparktes Auto. Unbeeindruckt von dem Schaden fuhr der Jugendliche davon und entfernte sich vom Parkplatz. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Unfallwagen während der Fahndung auf. Dieser stand verlassen mitten in einem Kreisverkehr an der Kreuzung von Kölnstraße und Berger Straße. Die Beamten veranlassten die Versetzung des Wagens auf einen Parkplatz und fertigten eine Strafanzeige.

Am Nachmittag (16.15 Uhr) erkannte der 32-jährige Zeuge den Jugendlichen auf der Renault-Nissan-Straße wieder. Die von ihm umgehend verständigten Polizisten trafen den Tatverdächtigen im Beisein seiner Mutter an. Die Beamten stellten seine Personalien fest und prüften die Erhebung einer Sicherheitsleistung, da er und seine Familie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Der Jugendliche muss sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht verantworten. (akl)

