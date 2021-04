Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210422-2: Diebe stahlen Reifensätze - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte fuhren auf das Gelände eines Autohändlers, brachen vier Überseecontainer auf und stahlen Reifensätze im Wert von knapp 100.000 Euro.

In der Zeit zwischen Mittwoch (21. April) 20 Uhr und Donnerstagmorgen (22. April) 8.15 Uhr stahlen Unbekannte etwa 60 - 70 Komplettreifensätze vom Gelände eines Autohändlers an der Oswaldstraße in Zieverich. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter über die Sackgasse an der Humboldtstraße zunächst über ein gewaltsam geöffnetes Tor auf das Gelände einer benachbarten Firma. Dort durchtrennten sie einen Zaun und fuhren der Spurenlage folgend mit einem LKW hindurch auf das Gelände des Autohändlers. Um an die vier Überseecontainer zu gelangen, durchtrennten die Täter einen weiteren Zaun und fuhren mit dem Lastwagen an die Container heran. Nach deren Aufbruch beluden die Täter ihr Fahrzeug mit den etwa 280 Rädern und entkamen unerkannt. Bei den Reifensätzen handelt es sich nach Aussage des Geschädigten um hochwertige Komplettradsätze unterschiedlicher Größe der Marke Mercedes im Wert von circa 100.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Unbekannte am Tatort gesehen, die mit einem LKW oder einem ähnlichen Fahrzeug das Gelände des Autohändlers befuhren und darauf ihre wertvolle Beute verstauten? Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter 02233 52-0 telefonisch zu melden. (bm)

