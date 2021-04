Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210421-2: Diebe machten ungewöhnliche Beute - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte betraten das Grundstück eines 78-Jährigen und stahlen ein Hirschgeweih.

Am Montag (19. April) bemerkte der 78-jährige Bewohner eines Hauses im Dachsweg in Quadrath-Ichendorf gegen 17:00 Uhr den Diebstahl eines Hirschgeweihs. Unbekannte haben das Hirschgeweih eines ungeraden 16-Enders, dass an einem Haken an der Terrassenwand hing, in einem unbekannten Tatzeitraum entwendet. Zum Erreichen des Geweihs mussten die Täter zunächst ein circa 160 Zentimeter hohen Maschendrahtzaun des Grundstückes überwinden.

Für den langjährigen Jäger hat das Geweih nicht nur einen symbolischen Wert, sondern einen hohen Erinnerungswert, da es sich um ein Erbstück handelt. Ein materieller Wert lässt sich daher kaum beziffern.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Unbekannte gesehen, die ein etwa 1,20 Meter breites und circa 80 Zentimeter hohes Hirschgeweih davontrugen? Hinweisgeber können sich telefonisch unter 02233 52-0 melden. (bm)

