Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210421-1: Alkoholfahrt endete mit Unfall - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei die unsichere Fahrweise eines Autofahrers und folgte diesem. Im nächsten Moment verursachte der Vorausfahrende einen Verkehrsunfall.

Einem 44-jährigen Autofahrer fiel am Dienstagabend (20. April) um 18:15 Uhr auf dem Adlerweg die unsichere Fahrweise eines Audifahrers (58) auf. Er folgte diesem bis in die Eisenbahnstraße, wo er trotz Gegenverkehrs in eine Engstelle einfuhr und einen entgegenkommenden Wagen einer 49-Jährigen touchierte. Zuvor informierte der Zeuge die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten die Unsicherheiten des Unfallverursachers und fragten nach der Ursache. Dabei gab er an, dass er Alkohol konsumiert habe. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,76 Promille, worauf ihm ein Arzt in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Der Wagen des 58-Jährigen ist bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beamten stellten einen Gesamtsachschaden von etwa 11.000 Euro fest.

Der 58-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinflusses verantworten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell