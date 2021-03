Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A59 Richtung Düsseldorf - 200 statt 80 - Fahrverbot und hohes Bußgeld

Düsseldorf (ots)

Sehr deutlich überschritt in der vergangenen Nacht ein 23-jähriger Duisburger mit seinem Fahrzeug die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 80 km/h in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Duissern, auf der A59 in Richtung Düsseldorf.

Der Fahrer eines Audi A5 raste mit 197 km/h in die Messstelle der Autobahnpolizei Düsseldorf. Nach Abzug von Toleranzen ergibt sich daraus eine Überschreitung von 111 km/h. Auf den 23-Jährigen kommt jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Bußgeldandrohung von mindestens 600 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu. Ebenfalls deutlich über dem Geschwindigkeitslimit fuhren auch der Fahrer / die Fahrerin eines VW Golf mit 47 km/h und eines Ford Kuga mit 38 km/h. Auch in diesen beiden Fällen dürften dreistellige Bußgelder, Fahrverbote und entsprechende Punkte in Flensburg drohen. Überhöhte Geschwindigkeit ist und bleibt eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Je höher die Geschwindigkeit, desto schwerer die Unfallfolgen und die Verletzungen. Wir wollen, dass Sie sicher unterwegs sind. Passen Sie daher ihre Geschwindigkeiten an.

