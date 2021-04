Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210420-3: Polizei warnt vor Haustürgeschäften - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl beschäftigt sich mit einem Fall des Leistungsbetruges: Eine 48-Jährige blickt seit Wochenbeginn auf das unvollendete Werk falscher Maler an ihrem Haus.

Am Freitag (16. April) klingelten Unbekannte um 14:30 Uhr an der Haustür einer 48-Jährigen in der Stefan-Lochner-Straße. Sie boten eine Fassadenreinigung und das anschließende Streichen für 2.200 Euro an. Das Angebot klang verlockend, so dass die 48-Jährige das Angebot annahm und 500 Euro anzahlte. Die "Handwerker" erschienen am Folgetag und führten lediglich die Fassadenfarbe mit sich. Alle anderen Arbeitsmittel, wie zum Beispiel Leitern und Pinsel, liehen sich die "Profis" von den Nachbarn aus. Mit nicht abgeschlossener Arbeit beendeten sie diesen Arbeitstag und sagten zu, diese am Montag fortzusetzen. Die Maler erschienen jedoch nicht zur vereinbarten Zeit. Damit konfrontiert, dass die bisherigen Arbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind und man die Polizei rufen werde, stiegen die Arbeiter in einen Mercedes mit französischen Kennzeichen, fuhren davon und touchierten zu guter Letzt noch die Außenwand einer Garage. Eigenen Recherchen zufolge handelt es sich bei dem angegebenen Malerbetrieb um eine Scheinfirma. Die Geprellte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät zur Vorsicht vor an der Haustür angebotenen Handwerkerleistungen. Prüfen Sie die Angebote genau und lassen Sie sich die Firmenanschrift geben, bei der Sie sich zunächst nach der Richtigkeit des Angebotes informieren sollten. Tipp: Informieren Sie sich bei seriösen Anbietern oder der Handwerkskammer und wählen sie zuverlässige Betriebe.

Tipps zum Thema "Haustürbetrug" finden Interessierte auf den Seiten der Kriminalprävention im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ (bm)

