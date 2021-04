Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210420-1: Handtasche auf Friedhof geraubt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montag (19. April) einer 48-jährigen Kerpenerin ihre Handtasche entrissen. Die 48-Jährige saß gegen 19:45 Uhr auf einer Parkbank auf einem Friedhof an der Paul-Klee-Straße. Sie telefonierte, als sie plötzlich zwei Personen bemerkte. Die beiden unbekannten Männer stellten sich vor sie und fragten nach einer ihr unbekannten Frau. Die 48-Jährige fühlte sich eigenen Angaben zufolge unwohl und hielt ihre Umhängetasche, die neben ihr auf der Parkbank lag, fest. Einer der Täter griff nach ihrer Tasche und riss daran. Nach einem kurzen Hin-und Herreißen flohen die beiden Täter mit der Umhängetasche in Richtung Kerpener Straße. Nach Angaben der Zeugin sollen beide Täter etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Einer der jungen Männer soll etwa 165 Zentimeter groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Täter, der nach der Tasche griff, soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er soll kurzes Haar haben und eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Trainingsjacke getragen haben. Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Raub machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

