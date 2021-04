Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210420-4: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb vorläufig fest - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen bemerken zwei Männer, die von einem gesicherten Gelände Bierkisten und Flaschen entwendeten und alarmierten die Polizei.

Am Montagnachmittag (19. April) haben Polizisten gegen 17 Uhr einen polizeibekannten Mann (31) vorläufig festgenommen, nachdem dieser mit einem Komplizen mehrere Getränkekästen von dem Gelände eines Gastronomiebetriebs gestohlen hatte. Um an das das Leergut zu gelangen, waren die beiden Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Straße 'Am Falder' über einen Zaun geklettert. Aufmerksame Zeugen (26, 36) hörten das Klappern der leeren Glasfalschen, als sie sich im Lagerbereich des benachbarten Getränkemarkts aufhielten. Der 36-Jährige fing die mutmaßlichen Täter an der Leergutannahme ab, hielt den 31-Jährigen vor Ort fest und verständigte die Polizei. Der Komplize des ertappten Diebes flüchtete in unbekannte Richtung. Laut Zeugenangaben wollten die Männer das gestohlene Pfand gegen Geld eintauschen. Die vor Ort eintreffenden Polizisten nahmen den Beschuldigten zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung mit zur Wache. Dort führten sie einen Atemalkoholtest mit dem Beschuldigten durch, welcher einen Ergebniswert von mehr als 0,6 Promille zeigte. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der 31-Jährige muss sich jetzt in einem Verfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (sc)

