POL-REK: 210422-4: Quadfahrer floh vor der Polizei - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer raste an zahlreichen Passanten in der Nähe des Tierparks vorbei. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Streifenbeamte fuhren am Mittwoch (21. April) gegen 18:30 Uhr auf der Oleanderstraße in Richtung Sandstraße in Quadrath-Ichendorf. Ihnen kam ein Quad entgegen, dessen Fahrer beim Erblicken des Streifenwagens wendete, in die Straße "Auf der Helle" abbog und deutlich beschleunigte. Der Fahrer missachtete sämtliche polizeilichen Anhaltesignale. Über die Straßen "An der Marienburg", Rielkestraße und Frenser Straße raste der Quadfahrer davon. Er nutzte mehrfach Geh-/Radwege im Bereich des Tierparks, die von Passanten, darunter auch Kinder, genutzt wurden. Die Beamten brachen eine weitere Nachfahrt zum Schutz der Fußgänger ab.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Fußgänger im Bereich des Parks, sich unverzüglich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

