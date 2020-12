Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Schadenfeuer an Wohnhaus

TönningTönning (ots)

Am Mittwochabend (09. Dezember 2020) gegen 21.45 Uhr kam es in der Swinemünder Straße in Tönning zu einem Brand. Das Feuer brach nach ersten Erkenntissen im Wintergarten des betroffenen Wohnhauses aus und griff dann auf den Carport und das Dach des Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte den Schaden löschen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zwei Nachbarn, welche den beiden Bewohnern aus dem brennenden Haus halfen, wurden leicht verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen.

