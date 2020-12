Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel: Feuer in Einfamilienhaus richtet großen Schaden an

StapelStapel (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.12.20) brach gegen 14:30 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Stapel aus. Ursächlich dürfte vermutlich ein Brand im Schornstein des reetgedeckten Hauses sein. Bereits nach kurzer Zeit brannte das Obergeschoss in voller Ausdehnung. Die eingesetzte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude verhindern.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden dürfte mehrere 100.000 Euro betragen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

