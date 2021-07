Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 17:00 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel aus einer Einfahrt an der Herner Straße. Auf der Herner Straße fuhr zeitgleich ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Herne. Als der Autofahrer in die Straße einbiegen wollte, stießen die beiden Fahrzeug zusammen. Der Motorradfahrer hatte noch versucht zu bremsen.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Bei dem Unfall wurde der Sachschaden auf 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell