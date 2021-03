Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchrauchmelder alarmiert Feuerwehr am Mittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Ein ausgelöster Heimrauchmelder rief am Montagmittag gegen 13:34 Uhr die Feuerwehr Wetter (Ruhr) auf den Plan.

Ein aufmerksamer Fußgänger hatte in einer Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Königstraße den Warnton des Rauchmelders wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Durch die Erkundung der Einsatzkräfte konnte der betreffende Melder in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausfindig gemacht werden. Ein Auslösegrund war aber nicht festzustellen. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte nach dreißig Minuten beendet werden.

