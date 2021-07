Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl:

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

In der Nacht zu Dienstag (00.30 - 03.50 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Verkaufsgeschäft an der Bochumer Straße ein. Sie brachen Zigarettenautomaten auf, entnahmen die Ware und das Bargeld und entwendeten zudem frei liegenden Tabakwaren und das Bargeld aus der Kasse. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort.

Gladbeck:

An der Bottroper Straße verübten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen schweren Diebstahl. Sie öffneten die Tür zur Lagerhalle eines Verteilerzentrums und entwendeten Briefe und Pakete in bislang unbekannter Anzahl. Die Täter flüchteten unerkannt.

Bottrop:

In der Zeit von Montagabend (23 Uhr) bis Dienstagmorgen (09.30 Uhr) entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil mit Bottroper Kennzeichen von der Straße "In den Weywiesen". Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus an der Essener Straße (Mitte) ein. Sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie ein Küchengerät und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

