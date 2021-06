Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Kind bei Unfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 08.06. gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Ford an einem am ZOB Niedersprockhövel haltenden Bus vorbei. Dabei fuhr er einen 13-jährigen Jungen an, der vor dem Bus die Fahrbahn queren wollte. Der Junge wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

