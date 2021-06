Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Blauer Lastwagen flieht nach Unfall

Gevelsberg (ots)

Am 08.06. gegen 13:30 Uhr touchierte ein blauer Lkw Mercedes in der Schulstraße beim Befahren einer Grundstückszufahrt einen geparkten Pkw Toyota. Der männliche Fahrer stieg aus und sah sich die entstanden Schäden an den Fahrzeugen an, fragte noch einen Zeugen nach dem Weg und setzte dann seine Fahrt fort. Der Zeuge merkte sich jedoch das Kennzeichen des Lkw und informierte im Anschluss die Polizei. Die Streifenbeamten fertigten eine Unfallfluchtanzeige und leiteten Ermittlungen zum Unfallverursacher ein.

