Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Drei Unfälle mit Verletzten im Stadtgebiet

Hattingen (ots)

Am 07.06. kam es im Hattinger Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Um 07:30 Uhr befuhren zwei 10-jährige Mädchen den Gehweg der Bredenscheider Straße. Als die Hintere mit ihrem Vorderreifen das Fahrrad der Vorausfahrenden berührte, verlor sie das Gleichgewicht und fuhr gegen einen Mast auf dem Gehweg. Durch den Sturz auf den Gehweg verletzte sie sich leicht. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen 11:00 Uhr kam es in der Hüttenstraße zu einem Auffahrunfall. Zwei Bochumerinnen hielten in einem Pkw SsangYong an einer rot zeigenden Ampel. Ein 41-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Pkw VW ungebremst auf den wartenden Pkw auf. Der Unfallverursacher sowie die 19-jährige Fahrerin des SSangYong wurden leicht, ihre 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, die Pkw wurden abgeschleppt. Gegen 19:30 Uhr stürzte eine 40-jährige Hattingerin mit ihrem Fahrrad, als sie den Gehweg der Nierenhofer Straße befuhr und verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

