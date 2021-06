Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Randalierer verletzt Polizeibeamten

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Sonntag rief ein Wohnungsbesitzer die Polizei, da ein Gast seine Wohnung im Landringhauser Weg nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen in der Wohnung auf den alkoholisierten 25-jährigen Mann aus Halver. Dieser beleidigte und bedrohte die Beamten, als er diese erblickte. Der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, kam der Mann nicht nach und verhielt sich weiterhin aggressiv allen Beteiligten gegenüber. Er wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt aus der Wohnung gebracht. Als die Beamten ihn draußen an die Hauswand stellten, um ihn zu durchsuchen, trat er in Richtung eines Beamten und traf ihn im Genitalbereich. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Dem 25-Jährigen wurden Handfesseln angelegt und er wurde mit dem Streifenwagen ins Polizeigewahrsam zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Eine Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er einem Krankenhaus zugeführt, da er nicht gewahrsamsfähig war.

